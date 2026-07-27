Антироссийские санкции Запада бьют рекорды, как по числу, так и по своей бесполезности, а также ущербу для самих инициаторов. На это обратил внимание президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с депутатами завершающего работу VIII созыва Госдумы.
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Политика
Путин: санкции против России стали "рекордными" по ущербу для их авторов
27 июля 2026 / 18:29
© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС
Антироссийские санкции Запада бьют рекорды, как по числу, так и по своей бесполезности, а также ущербу для самих инициаторов. На это обратил внимание президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с депутатами завершающего работу VIII созыва Госдумы.
По его словам, Запад с 2022 года запустил "русофобскую машину уже на полный ход" и устанавливает мировые рекорды.
"Причем сразу по двум критериям: и по числу так называемых санкций и по их бесполезности, по ущербу, который эти санкции наносят в первую очередь самим авторам и инициаторам, народам некоторых европейских, да и других государств", - отметил глава государства.
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