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Политика
Чад принял решение о выходе из МУС
Чад принял решение о выходе из МУС Чад принял решение о выходе из МУС

Правительство Чада приняло решение выйти из Международного уголовного суда (МУС). Соответствующее заявление распространил МИД республики.

Правительство Чада приняло решение выйти из Международного уголовного суда (МУС). Соответствующее заявление распространил МИД республики.

Согласно документу, официальное уведомление было передано генсеку ООН. Власти аргументировали такое решение ограниченной эффективностью и избирательностью МУС. Как отмечается, 9 из 13 инициированных судом расследований касаются африканских государств, а шесть из семи находящихся под стражей обвиняемых проходят по делам, связанным с Африкой.

По мнению Нджамены, деятельность МУС уже длительное время сфокусирована на странах глобального Юга и прежде всего Африке, что создало условия для политического использования этой инстанции. "Статистические данные, представленные самим судом, особенно наглядно демонстрируют неоспоримую избирательность суда", - говорится в заявлении.

Чад ратифицировал Римский статут, на основании которого действует МУС, в 2006 году. В соответствии с этим документом, решение о выходе государства официально вступает в силу спустя год после получения генсеком ООН надлежащего уведомления.

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Теги:
#чад
#мус
#выход
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