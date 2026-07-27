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Саблист Граудынь принес сборной России первое золото ЧМ
Саблист Граудынь принес сборной России первое золото ЧМ Саблист Граудынь принес сборной России первое золото ЧМ

Российский саблист Павел Граудынь одержал победу у представителя Республики Корея До Кён Дона в финале чемпионата мира по фехтованию. Соревнования принимает Гонконг.

Российский саблист Павел Граудынь одержал победу у представителя Республики Корея До Кён Дона в финале чемпионата мира по фехтованию. Соревнования принимает Гонконг.

Поединок завершился со счетом 15:7 в пользу россиянина. 19-летний Граудынь принес российским фехтовальщикам первую медаль на международных турнирах после возвращения флага и гимна. Спортсмен стал первым представителем России с 2015 года, завоевавшим золото мирового первенства в индивидуальном турнире саблистов.

Граудынь является бронзовым призером чемпионата Европы 2025 года.

2 июня Международная федерация фехтования отменила все ограничения, действующие в отношении спортсменов из России и Белоруссии. ЧМ в Гонконге - первый международный турнир, на котором россияне выступают с флагом.

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Теги:
#золотая медаль
#чм
#сборная россии
#саблист
#граудынь
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