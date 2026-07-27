WP: Джо Байден заметно ослаб из-за рака

Экс-президент США Джо Байден, проходящий лечение от рака, заметно ослаб и ограничил публичную деятельность. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

Экс-президент США Джо Байден, проходящий лечение от рака, заметно ослаб и ограничил публичную деятельность. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

По данным WP, через 18 месяцев после окончания президентского срока 83-летний Байден "вращается в узком кругу родственников, старых друзей и давних помощников". Приближенные бывшего главы государства, с которыми пообщалось издание, указали, что лечение, "по всей видимости, работает", однако болезнь и последствия терапии серьезно ослабили Байдена. В связи с этим близкие политика описывают его жизнь после ухода из Белого дома как "омраченную болезнью".

Джо Байден сообщил в мае прошлого года, что у него выявлена агрессивная форма рака простаты. После этого он прошел пятинедельный курс лучевой терапии. В сентябре 2025 года ему также была проведена операция из-за рака кожи.

В прошлом месяце бывшая первая леди США Джилл Байден заявила телеканалу NBC News, что рак дал метастазы в кости и ее муж будет бороться с онкологией до конца жизни.