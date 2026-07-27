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Политика
Захарова указала на слова Стармера о его "гомосексуальном парламенте"
Захарова указала на слова Стармера о его "гомосексуальном парламенте" Захарова указала на слова Стармера о его "гомосексуальном парламенте"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на недавние заявления занимавшего пост премьер-министра Великобритании Кира Стармера о том, что парламент страны при нем "стал самым гомосексуальным" в мире (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено).

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на недавние заявления занимавшего пост премьер-министра Великобритании Кира Стармера о том, что парламент страны при нем "стал самым гомосексуальным" в мире (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено).

"Не так давно он, этот самый Стармер, заявлял с не меньшей радостью о том, что за годы его правления британский парламент стал самым гомосексуальным парламентом", - сказала Захарова в ходе брифинга.

"Вот, понимаете, уровень тех людей, которые занимают эти должности в западном сообществе и пытаются продолжать диктовать миру свою волю", - отметила дипломат.

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Теги:
#захарова
#британия
#парламент
#гомосексуальность
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