Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на недавние заявления занимавшего пост премьер-министра Великобритании Кира Стармера о том, что парламент страны при нем "стал самым гомосексуальным" в мире (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено).

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на недавние заявления занимавшего пост премьер-министра Великобритании Кира Стармера о том, что парламент страны при нем "стал самым гомосексуальным" в мире (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено).

"Не так давно он, этот самый Стармер, заявлял с не меньшей радостью о том, что за годы его правления британский парламент стал самым гомосексуальным парламентом", - сказала Захарова в ходе брифинга.

"Вот, понимаете, уровень тех людей, которые занимают эти должности в западном сообществе и пытаются продолжать диктовать миру свою волю", - отметила дипломат.