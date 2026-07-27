Путин обозначил приоритеты бюджета на следующие три года

Приоритетами федерального бюджета на следующую трехлетку, в том числе являются укрепление обороны, решение социальных задач и поддержка экономики. На это обратил вниманаие президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с депутатами завершающего работу VIII созыва Госдумы.

Приоритетами федерального бюджета на следующую трехлетку, в том числе являются укрепление обороны, решение социальных задач и поддержка экономики. На это обратил вниманаие президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с депутатами завершающего работу VIII созыва Госдумы.

"Уверен, что при работе над бюджетом на будущую трехлетку приоритетом наряду с укреплением обороны страны будет решение первоочередных социальных задач и параллельно поддержка ключевых отраслей экономики, ведущих отечественных компаний, малого и среднего бизнеса, а также рынка труда, где уровень безработицы снизился до исторически минимальных значений", - указал глава государства.

По его словам, институт власти не забывает о решении ключевых вопросов, связанных с благосостоянием граждан. "При этом мы не только адаптируемся к новым условиям, уверенно преодолеваем те искусственные барьеры, которые создаются извне, но и вместе поставили на перспективу масштабные, амбициозные цели в части повышения благополучия людей, широких возможностей для самореализации каждого человека, снижения уровня бедности. И здесь у нас есть чем гордиться", - отметил Путин.