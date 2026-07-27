Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
27 июля 2026 / 21:18
КОТИРОВКИ
USD
27/07
78.0308
EUR
27/07
88.8927
Новости часа
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1,4 тыс. военных Президент РФ лишил иностранцев права владеть землей в Сириусе
Москва
27 июля 2026 / 21:18
Котировки
USD
27/07
currency
78.0308
0.0000
EUR
27/07
currency
88.8927
0.0000
Эксперт о заявлении президента Казахстана по Украине
Эксперт о заявлении президента Казахстана по Украине
27 июля 2026 / 13:58
Военный эксперт Кнутов: РФ работает над блокадой поставок оружия Украине
Военный эксперт Кнутов: РФ работает над блокадой поставок оружия Украине
27 июля 2026 / 12:40
Блокада Ормуза грозит рецессией экономике Европы
Блокада Ормуза грозит рецессией экономике Европы
27 июля 2026 / 12:30
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Экономика / Бизнес и финансы / Политика и религия
Экономика
Путин обозначил приоритеты бюджета на следующие три года
Путин обозначил приоритеты бюджета на следующие три года Путин обозначил приоритеты бюджета на следующие три года

Приоритетами федерального бюджета на следующую трехлетку, в том числе являются укрепление обороны, решение социальных задач и поддержка экономики. На это обратил вниманаие президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с депутатами завершающего работу VIII созыва Госдумы.

Приоритетами федерального бюджета на следующую трехлетку, в том числе являются укрепление обороны, решение социальных задач и поддержка экономики. На это обратил вниманаие президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с депутатами завершающего работу VIII созыва Госдумы.

"Уверен, что при работе над бюджетом на будущую трехлетку приоритетом наряду с укреплением обороны страны будет решение первоочередных социальных задач и параллельно поддержка ключевых отраслей экономики, ведущих отечественных компаний, малого и среднего бизнеса, а также рынка труда, где уровень безработицы снизился до исторически минимальных значений", - указал глава государства.

По его словам, институт власти не забывает о решении ключевых вопросов, связанных с благосостоянием граждан. "При этом мы не только адаптируемся к новым условиям, уверенно преодолеваем те искусственные барьеры, которые создаются извне, но и вместе поставили на перспективу масштабные, амбициозные цели в части повышения благополучия людей, широких возможностей для самореализации каждого человека, снижения уровня бедности. И здесь у нас есть чем гордиться", - отметил Путин.

  • new_top
Теги:
#приоритеты
#путин
#бюджет
#трехлетка
Также по теме:
27.07.2026 14:30
Цена нефти Brent впервые с 21 июля опустилась ниже $88
27.07.2026 11:59
Российский рынок акций перешел к росту на открытии торгов
24.07.2026 18:31
Банк России снизил ключевую ставку до 14% годовых
24.07.2026 17:31
Линекер и другие британские миллионеры призвали увеличить для них налоги
24.07.2026 11:59
Российский рынок акций снижается на открытии торгов
23.07.2026 17:27
Цена нефти Brent впервые с 22 мая поднялась выше $101
23.07.2026 14:30
Стоимость газа в Европе поднялась выше $750 за 1 тыс. куб. м
23.07.2026 11:58
Российский рынок акций снижается на открытии торгов
23.07.2026 10:59
Цена нефти Brent впервые с 8 июня превышала $96 за баррель
22.07.2026 19:58
Путин назвал временными трудности на топливном рынке России
Эксперт о заявлении президента Казахстана по Украине
Эксперт о заявлении президента Казахстана по Украине
Военный эксперт Кнутов: РФ работает над блокадой поставок оружия Украине
Военный эксперт Кнутов: РФ работает над блокадой поставок оружия Украине
Блокада Ормуза грозит рецессией экономике Европы
Блокада Ормуза грозит рецессией экономике Европы
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
20:30
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1,4 тыс. военных
20:14
Президент РФ лишил иностранцев права владеть землей в Сириусе
19:58
Румыния высылает российского дипломата
19:45
Путин обозначил приоритеты бюджета на следующие три года
19:27
Захарова указала на слова Стармера о его "гомосексуальном парламенте"
19:15
WP: Джо Байден заметно ослаб из-за рака
18:59
Саблист Граудынь принес сборной России первое золото ЧМ
18:45
Чад принял решение о выходе из МУС
18:29
Путин: санкции против России стали "рекордными" по ущербу для их авторов
18:13
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 498 дронов ВСУ
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО