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Политика
Румыния высылает российского дипломата
Румыния высылает российского дипломата Румыния высылает российского дипломата

Румыния объявила о высылке дипломата РФ после того, как румынские ВВС в течение трех дней сбили в национальном воздушном пространстве три беспилотника, которые, по мнению Бухареста, являются российскими. Соответствующее заявление распространило румынское внешнеполитическое ведомство.

Румыния объявила о высылке дипломата РФ после того, как румынские ВВС в течение трех дней сбили в национальном воздушном пространстве три беспилотника, которые, по мнению Бухареста, являются российскими. Соответствующее заявление распространило румынское внешнеполитическое ведомство.

Отмечается, что посол РФ Владимир Липаев был вызван в МИД в связи с "повторными нарушениями воздушных границ Румынии в период 24-26 июля текущего года, когда румынская армия нейтрализовала три дрона, проникшие без разрешения на национальную территорию".

Главе диппредставительства был выражен "твердый протест" Бухареста. Ему также вручили вербальную ноту, в соответствии с которой один из российских дипломатов должен покинуть территорию республики в пятидневный срок. Вместе с тем посол Румынии был отозван из Москвы для консультаций.

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Теги:
#румыния
#дипломат
#россия
#высылка
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