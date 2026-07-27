Иностранные граждане, а также лица без гражданства больше не смогут приобретать земельные участки на федеральной территории Сириус или владеть ими. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
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Общество
Президент РФ лишил иностранцев права владеть землей в Сириусе
27 июля 2026 / 20:14
© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС
Иностранные граждане, а также лица без гражданства больше не смогут приобретать земельные участки на федеральной территории Сириус или владеть ими. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Так, федеральная территория Сириус внесена в перечень приграничных территорий, "на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками".
Последний раз изменения в перечень вносились еще в 2021 году и касались ряда районов Брянской области. Запрет иностранцам владеть землей в приграничье устанавливает Земельный кодекс - в рамках законодательства о защите госграницы. А конкретный перечень таких территорий определяет президент РФ.
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