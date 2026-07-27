Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1,4 тыс. военных

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 435 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 435 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Отмечается, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 210 военнослужащих, "Запад" - свыше 210, "Южная" - более 230, "Центр" - до 365, "Восток" - до 380, "Днепр" - до 40 военных.