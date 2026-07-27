Песков заявил о контактах по восстановлению работы Telegram

Российские власти контактируют с Telegram по поводу возможного восстановления его полноценной работы, но со стороны мессенджера не наблюдается большой активности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.

Российские власти контактируют с Telegram по поводу возможного восстановления его полноценной работы, но со стороны мессенджера не наблюдается большой активности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.

"Контакты есть, но пока большой активности со стороны Telegram нет", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о наличии контактов по восстановлению полноценной работы мессенджера.