Российские власти контактируют с Telegram по поводу возможного восстановления его полноценной работы, но со стороны мессенджера не наблюдается большой активности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.
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Общество
Песков заявил о контактах по восстановлению работы Telegram
27 июля 2026 / 20:45
© Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Российские власти контактируют с Telegram по поводу возможного восстановления его полноценной работы, но со стороны мессенджера не наблюдается большой активности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.
"Контакты есть, но пока большой активности со стороны Telegram нет", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о наличии контактов по восстановлению полноценной работы мессенджера.
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