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Песков заявил о контактах по восстановлению работы Telegram
Песков заявил о контактах по восстановлению работы Telegram Песков заявил о контактах по восстановлению работы Telegram

Российские власти контактируют с Telegram по поводу возможного восстановления его полноценной работы, но со стороны мессенджера не наблюдается большой активности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.

Российские власти контактируют с Telegram по поводу возможного восстановления его полноценной работы, но со стороны мессенджера не наблюдается большой активности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.

"Контакты есть, но пока большой активности со стороны Telegram нет", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о наличии контактов по восстановлению полноценной работы мессенджера.

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Теги:
#песков
#telegram
#работа
#восстановление
#контакты
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