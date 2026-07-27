Путин и Пашинян провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Детали их общения приводит пресс-служба Кремля.

Уточняется, что разговор прошел по инициативе Еревана.

По данным пресс-службы Кремля, стороны обратили внимание на необходимость проведения в Армении общенационального референдума о присоединении к Европейскому союзу или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС. Это должно произойти в короткие сроки.

Кроме того, Путин подтвердил приверженность принятому на саммите ЕврАзЭС совместному заявлению лидеров Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России относительно действий Армении, направленных на вступление в ЕС. Заявление было принято в Астане 29 мая текущего года.