Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Детали их общения приводит пресс-служба Кремля.
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Политика
Путин и Пашинян провели телефонный разговор
27 июля 2026 / 20:59
© Пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Детали их общения приводит пресс-служба Кремля.
Уточняется, что разговор прошел по инициативе Еревана.
По данным пресс-службы Кремля, стороны обратили внимание на необходимость проведения в Армении общенационального референдума о присоединении к Европейскому союзу или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС. Это должно произойти в короткие сроки.
Кроме того, Путин подтвердил приверженность принятому на саммите ЕврАзЭС совместному заявлению лидеров Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России относительно действий Армении, направленных на вступление в ЕС. Заявление было принято в Астане 29 мая текущего года.
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