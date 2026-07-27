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Политика
Мерц: теракт на ЛГБТ-параде в Берлине стал "покушением на либеральные ценности"
Мерц: теракт на ЛГБТ-параде в Берлине стал "покушением на либеральные ценности" Мерц: теракт на ЛГБТ-параде в Берлине стал "покушением на либеральные ценности"

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал совершенный 25 июля наезд автомобиля на группу людей в центре Берлина "покушением на либеральные ценности".

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал совершенный 25 июля наезд автомобиля на группу людей в центре Берлина "покушением на либеральные ценности".

По его словам, произошедшее обсуждалось на заседаниях президиума и федерального правления партии ХДС. "Это было покушение на нашу свободу и либеральные ценности", - сказал политик журналистам, также охарактеризовав нападение как "удар по свободе и по германскому свободному обществу".

В субботу вечером 21-летний гражданин Германии ливанского происхождения Абдул Баллут въехал на автомобиле в группу людей в районе парка Тиргартен в центре Берлина, где проходила акция в поддержку прав ЛГБТ-сообщества (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено). Согласно данным силовых структур ФРГ, подозреваемый также напал на людей с мачете. От его действий погибла женщина, еще 29 человек получили ранения. На следующий день нападавший был нейтрализован в ходе спецоперации.

По версии правоохранительных органов, Баллут мог быть сторонником террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Он ранее уже был судим за подготовку теракта и проходил обязательную программу по дерадикализации.

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Теги:
#мерц
#ценности
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#мерц
#лгбт-парад
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