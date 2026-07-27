Распространение Владимиром Зеленским слухов о планах проведения осенней мобилизации в России можно объяснить чрезмерным употреблением запрещенных веществ. Об этом заявил "Вестям" председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ("Единая Россия").
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Политика
Картаполов объяснил "полетом фантазии" Зеленского слухи о мобилизации в РФ
27 июля 2026 / 21:31
© Софья Сандурская/ ТАСС
Распространение Владимиром Зеленским слухов о планах проведения осенней мобилизации в России можно объяснить чрезмерным употреблением запрещенных веществ. Об этом заявил "Вестям" председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ("Единая Россия").
"Я слышал, что там Зеленский по этому поводу что-то сказал, но это могу связать только с тем, что он, наверное, перебрал дозы на выходные, поэтому полет фантазии стал вообще неограниченным", - указал он.
Картаполов отметил, что приоритетный способ комплектования Вооруженных сил РФ - добровольный, поэтому необходимости в проведении мобилизации нет.
В марте пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что новая мобилизация в стране не планируется, "такой темы нет на повестке дня".
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