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Картаполов объяснил "полетом фантазии" Зеленского слухи о мобилизации в РФ
Картаполов объяснил "полетом фантазии" Зеленского слухи о мобилизации в РФ Картаполов объяснил "полетом фантазии" Зеленского слухи о мобилизации в РФ

Распространение Владимиром Зеленским слухов о планах проведения осенней мобилизации в России можно объяснить чрезмерным употреблением запрещенных веществ. Об этом заявил "Вестям" председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ("Единая Россия").

Распространение Владимиром Зеленским слухов о планах проведения осенней мобилизации в России можно объяснить чрезмерным употреблением запрещенных веществ. Об этом заявил "Вестям" председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ("Единая Россия").

"Я слышал, что там Зеленский по этому поводу что-то сказал, но это могу связать только с тем, что он, наверное, перебрал дозы на выходные, поэтому полет фантазии стал вообще неограниченным", - указал он.

Картаполов отметил, что приоритетный способ комплектования Вооруженных сил РФ - добровольный, поэтому необходимости в проведении мобилизации нет.

В марте пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что новая мобилизация в стране не планируется, "такой темы нет на повестке дня".

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Теги:
#слухи
#мобилизация
#картаполов
#зеленский
#россия
#фантазия
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