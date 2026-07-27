Распространение Владимиром Зеленским слухов о планах проведения осенней мобилизации в России можно объяснить чрезмерным употреблением запрещенных веществ. Об этом заявил " Вестям " председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ("Единая Россия").

Распространение Владимиром Зеленским слухов о планах проведения осенней мобилизации в России можно объяснить чрезмерным употреблением запрещенных веществ. Об этом заявил "Вестям" председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ("Единая Россия").

"Я слышал, что там Зеленский по этому поводу что-то сказал, но это могу связать только с тем, что он, наверное, перебрал дозы на выходные, поэтому полет фантазии стал вообще неограниченным", - указал он.

Картаполов отметил, что приоритетный способ комплектования Вооруженных сил РФ - добровольный, поэтому необходимости в проведении мобилизации нет.

В марте пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что новая мобилизация в стране не планируется, "такой темы нет на повестке дня".