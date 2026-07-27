Президент России Владимир Путин своим указом установил штатную численность Вооруженных сил РФ в количестве 2 426 130 человек, включая 1 535 000 военнослужащих.
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Безопасность
Президент увеличил штатную численность ВС РФ
27 июля 2026 / 21:47
© Александр Река/ ТАСС
Президент России Владимир Путин своим указом установил штатную численность Вооруженных сил РФ в количестве 2 426 130 человек, включая 1 535 000 военнослужащих.
"Установить штатную численность Вооруженных сил РФ в количестве 2 426 130 единиц, в том числе 1 535 000 военнослужащих", - следует из документа.
Так, она выросла на 27 тыс. человек, из них 25 тыс. - военные. Указ вступает в силу с 1 августа.
Указом главы государства также устанавливается предельная численность центрального аппарата Минобороны РФ в количестве 13,4 тыс. единиц, в том числе федеральных гражданских служащих в количестве 4 930 человек.
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