Президент увеличил штатную численность ВС РФ

Президент России Владимир Путин своим указом установил штатную численность Вооруженных сил РФ в количестве 2 426 130 человек, включая 1 535 000 военнослужащих.

Президент России Владимир Путин своим указом установил штатную численность Вооруженных сил РФ в количестве 2 426 130 человек, включая 1 535 000 военнослужащих.

"Установить штатную численность Вооруженных сил РФ в количестве 2 426 130 единиц, в том числе 1 535 000 военнослужащих", - следует из документа.

Так, она выросла на 27 тыс. человек, из них 25 тыс. - военные. Указ вступает в силу с 1 августа.

Указом главы государства также устанавливается предельная численность центрального аппарата Минобороны РФ в количестве 13,4 тыс. единиц, в том числе федеральных гражданских служащих в количестве 4 930 человек.