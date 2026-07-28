Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время визита в Вашингтон передаст президенту США Дональду Трампу разведданные о горе Коланг Газ Ла близ ядерного объекта в Натанзе. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет газета New York Post.
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Политика
NY Post: Нетаньяху передаст Трампу разведданные о ядерной программе Ирана
28 июля 2026 / 10:18
© Nir Elias/ Pool Photo via AP/ТАСС
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время визита в Вашингтон передаст президенту США Дональду Трампу разведданные о горе Коланг Газ Ла близ ядерного объекта в Натанзе. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет газета New York Post.
Согласно публикации, глава правительства еврейского государства также планирует поделиться с Трампом информацией израильской разведки о ядерной и ракетной программах Тегерана.
Ранее представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи заявил, что утверждения американского лидера о предполагаемом новом ядерном объекте Ирана безосновательны, а навязчивое внимание США к горе Коланг Газ Ла, где ядерная деятельность не ведется, представляет собой сфабрикованный предлог для агрессии и диверсий.
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