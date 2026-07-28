В ОП полагают, что МРОТ в России должен составлять не менее 50 тыс. рублей

Минимальный размер оплаты труда в России должен составлять по меньшей мере 50 тыс. рублей. Об этом заявил заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

Минимальный размер оплаты труда в России должен составлять по меньшей мере 50 тыс. рублей. Об этом заявил заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

"Я думаю, что МРОТ должен быть не менее 50 тыс. рублей, исходя из инфляции, стоимости продуктовой корзины и услуг ЖКХ", - сказал он в беседе с ТАСС.

Гриб считает, что если в бюджетных организациях бывает проблемно установить такой минимум, то большинство компаний могут себе это позволить. "Большинство наших компаний и предприятий могут платить такие деньги. Полагаю, что МРОТ в 50 тыс. рублей - это отражение экономической ситуации и стоимости жизни", - указал он.

На сегодняшний день МРОТ в России составляет 27 093 рубля. Ожидается, что в 2027 году он может увеличиться с 29 тыс. до 31 тыс. рублей. МРОТ устанавливается для расчета социальных выплат, он также влияет на страховые взносы для бизнеса.