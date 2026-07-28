Капитализация компании SpaceX сократилась на $1,2 трлн

Компания SpaceX американского предпринимателя Илона Маска с июня потеряла свыше $1,2 трлн рыночной капитализации. Это сопоставимо со стоимостью производителя электромобилей Tesla, также возглавляемого Маском, передает телеканал CNBC .

Компания SpaceX американского предпринимателя Илона Маска с июня потеряла свыше $1,2 трлн рыночной капитализации. Это сопоставимо со стоимостью производителя электромобилей Tesla, также возглавляемого Маском, передает телеканал CNBC.

Сообщается, что после выхода SpaceX на IPO ее акции взлетели до $225,6 в середине прошлого месяца, но 27 июля акции компании закрылись на отметке $113,5. Это привело к потере $1,2 трлн рыночной капитализации SpaceX. При этом капитализация Tesla составляет $1,22 трлн.

Ранее Маск иронично назвал себя "бывшим триллионером". 12 июня он стал первым человеком, чье состояние превысило $1 трлн, после начала торгов акциями основанной им компании SpaceX. 24 июня его активы упали до $957 млрд. В настоящее время его состояние составляет $709 млрд.