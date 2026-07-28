Депутат Московской городской думы от ЛДПР Мария Воропаева предложила создать на "Госуслугах" единый реестр нянь с проверкой личности.

"Мы настаиваем на создании единого реестра нянь на портале "Госуслуги". С проверкой личности, здоровья, отсутствия судимости, с профессиональными отзывами. Чтобы уход за ребенком был не только комфортным, но и безопасным. Это снимет нагрузку с семей, поможет мамам выходить на работу и не терять квалификацию", - отметила она в беседе с ТАСС.

Воропаева считает, что государство должно поддерживать женщин, особенно одиноких матерей, женщин с детьми и инвалидностью. Вместе с тем, по ее словам, многим матерям, воспитывающим ребенка самостоятельно, приходится совмещать работу и заботу о семье, а услуги няни нередко становятся единственной возможностью продолжить трудовую деятельность.

"Однако сейчас у женщин нет совершенно никаких гарантий и уверенности в том, что они отдают своего ребенка в правильные руки", - добавила собеседница агентства.