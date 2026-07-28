Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме состоится во вторник в 16:30 мск. Об этом свидетельствует рабочий график американского лидера, обнародованный 27 июля.
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Политика
Трамп примет Зеленского в Белом доме в 16:30 мск
28 июля 2026 / 11:42
© Joe Raedle/ Getty Images/ТАСС
Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме состоится во вторник в 16:30 мск. Об этом свидетельствует рабочий график американского лидера, обнародованный 27 июля.
Отмечается, что встреча в Овальном кабинете Белого дома пройдет в закрытом для представителей СМИ формате.
Ранее сообщалось, что Трамп и Зеленский намерены обсудят вопросы, касающиеся урегулирования на Украине.
Согласно графику, в 18:00 мск Трамп примет в Овальном кабинете премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Эта встреча также пройдет в закрытом для прессы формате.
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