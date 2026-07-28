Российский рынок акций отметился снижением на открытии основной торговой сессии 28 июля, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня демонстрирует рост.
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Экономика
Российский рынок акций снижается на открытии торгов
28 июля 2026 / 11:59
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Российский рынок акций отметился снижением на открытии основной торговой сессии 28 июля, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня демонстрирует рост.
По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС снижались на 0,29% и торговались на уровне 2 210,6 и 892,61 пункта соответственно. Курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи вырос на 4,1 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,591 рубля.
К 10:30 мск индекс Мосбиржи составлял 2 199,2 пунктов (-0,8%), индекс РТС находился на уровне 888 пункта (-0,8%). Вместе с тем курс китайской валюты рос до 11,593 рубля (+4,3 копейки).
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