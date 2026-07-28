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Российский рынок акций снижается на открытии торгов
Российский рынок акций снижается на открытии торгов Российский рынок акций снижается на открытии торгов

Российский рынок акций отметился снижением на открытии основной торговой сессии 28 июля, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня демонстрирует рост.

Российский рынок акций отметился снижением на открытии основной торговой сессии 28 июля, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня демонстрирует рост.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС снижались на 0,29% и торговались на уровне 2 210,6 и 892,61 пункта соответственно. Курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи вырос на 4,1 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,591 рубля.

К 10:30 мск индекс Мосбиржи составлял 2 199,2 пунктов (-0,8%), индекс РТС находился на уровне 888 пункта (-0,8%). Вместе с тем курс китайской валюты рос до 11,593 рубля (+4,3 копейки).

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Теги:
#снижение
#торги
#россия
#рынок акций
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