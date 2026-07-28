Россия и Китай могут ввести постоянный безвизовый режим

РФ и КНР обсуждают возможность введения безвизового режима между странами на постоянной основе. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в интервью порталу " Развитие Арктики и Дальнего Востока ".

РФ и КНР обсуждают возможность введения безвизового режима между странами на постоянной основе. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в интервью порталу "Развитие Арктики и Дальнего Востока".

По его словам, облегчение взаимных поездок граждан представляет собой "одно из приоритетных направлений деятельности российского дипведомства, в том числе на азиатском векторе".

"С Пекином обсуждаются перспективы закрепления безвизовых поездок граждан на постоянной основе", - отметил глава МИД РФ.