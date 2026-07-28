РФ и КНР обсуждают возможность введения безвизового режима между странами на постоянной основе. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в интервью порталу "Развитие Арктики и Дальнего Востока".
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Общество
Россия и Китай могут ввести постоянный безвизовый режим
28 июля 2026 / 12:17
© Артем Иванов/ ТАСС
РФ и КНР обсуждают возможность введения безвизового режима между странами на постоянной основе. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в интервью порталу "Развитие Арктики и Дальнего Востока".
По его словам, облегчение взаимных поездок граждан представляет собой "одно из приоритетных направлений деятельности российского дипведомства, в том числе на азиатском векторе".
"С Пекином обсуждаются перспективы закрепления безвизовых поездок граждан на постоянной основе", - отметил глава МИД РФ.
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