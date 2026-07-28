Приемная кампания на бюджетные места (бакалавриат и специалитет) завершается 29 августа; магистратура - 20 сентября. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки России сообщает ТАСС.
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Общество
В России приемная кампания на бюджет в вузы завершится 20 сентября
28 июля 2026 / 12:31
© Михаил Терещенко/ ТАСС
Приемная кампания на бюджетные места (бакалавриат и специалитет) завершается 29 августа; магистратура - 20 сентября. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки России сообщает ТАСС.
"Завершение приемной кампании на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета - 29 августа, по программам магистратуры - 20 сентября", - сказано в сообщении.
При поступлении на платные места по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры дата окончания приема заявлений определяется вузом самостоятельно, но не позднее 20 сентября.
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