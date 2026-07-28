В США лишь 33% респондентов поддерживают удары по Ирану

Всего 33% респондентов в США заявили, что поддерживают нанесение американскими военными ударов по Ирану, это минимальный показатель с начала конфликта. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного 24-26 июля во взаимодействии агентством Reuters и международной службой Ipsos.

Всего 33% респондентов в США заявили, что поддерживают нанесение американскими военными ударов по Ирану, это минимальный показатель с начала конфликта. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного 24-26 июля во взаимодействии агентством Reuters и международной службой Ipsos.

Так, указанные действия Вашингтона против исламской республики одобряют 33% участников опроса, противоположного мнения придерживаются 62%, еще 5% не дали однозначного ответа. Вместе с тем 69% респондентов полагают, что президент США Дональд Трамп "не объяснил ясно цели" военных действий против Ирана.

При этом рейтинг Трампа вырос до 37%. В конце прошлого месяца он составлял 34%. Это был самый низкий показатель с момента его инаугурации, состоявшейся 20 января 2025 года.

Опрос был проведен среди 1 248 совершеннолетних американских граждан.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне стороны подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.