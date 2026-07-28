Президенты России и Азербайджана обсудили двустороннюю и международную повестку

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев в ходе разговора по телефону обратили внимание на конструктивный характер связей двух стран. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Кремля.

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев в ходе разговора по телефону обратили внимание на конструктивный характер связей двух стран. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Кремля.

"Обсудив актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, главы государств отметили конструктивный характер российско-азербайджанских связей и активизацию диалога по линии правительств и профильных ведомств", - сказано в сообщении.

Кроме того, лидеры подтвердили настрой продолжать развивать взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами.