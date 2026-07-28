Российские войска утром нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по судну типа "балкер" с грузами для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в северо-западной акватории Черного моря, а также поразили килекторное судно в порту Николаев. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
ВС РФ нанесли удар по балкеру с грузами ВСУ в Черном море и судну в порту Николаев
28 июля 2026 / 13:16
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Российские войска утром нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по судну типа "балкер" с грузами для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в северо-западной акватории Черного моря, а также поразили килекторное судно в порту Николаев. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Во вторник утром Вооруженными силами РФ продолжено нанесение ударов по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Ударными беспилотниками в северо-западной акватории Черного моря поражено судно типа "балкер", осуществлявшее доставку военных грузов. В порту Николаев поражено килекторное судно", - указали в МО РФ.
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