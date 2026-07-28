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Епископ УПЦ Гедеон заявил, что в Киеве не будут отмечать день Крещения Руси
Епископ УПЦ Гедеон заявил, что в Киеве не будут отмечать день Крещения Руси Епископ УПЦ Гедеон заявил, что в Киеве не будут отмечать день Крещения Руси

Торжественного празднования дня Крещения Руси в 2026 году в Киеве не будет, в монастырях пройдут "скромные" богослужения. Об этом сообщил бывший наместник Десятинного монастыря в Киеве, епископ УПЦ на покое Гедеон (Харон).

Торжественного празднования дня Крещения Руси в 2026 году в Киеве не будет, в монастырях пройдут "скромные" богослужения. Об этом сообщил бывший наместник Десятинного монастыря в Киеве, епископ УПЦ на покое Гедеон (Харон).

28 июля отмечается День Крещения Руси.

"В этом году не будет ничего. То есть, в Киеве никакого такого празднования. Каждый у себя отметит. Будут служить духовенство, монашествующие, монастыри, скромно, но никаких крестных ходов не будет", - отметил епископ в беседе с ТАСС.

Он напомнил, что в предыдущие годы в этот день в Киеве традиционно проходил многотысячный крестный ход, количество участников могло достигать 300 тыс. человек.

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Теги:
#день крещения руси
#празднование
#киев
#епископ упц
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