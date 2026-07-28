Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на бирже ICE в Лондоне опускалась ниже $85 за баррель впервые с 17 июля 2026 года.
Эксперт о заявлении президента Казахстана по Украине
27 июля 2026 / 13:58
Военный эксперт Кнутов: РФ работает над блокадой поставок оружия Украине
27 июля 2026 / 12:40
Блокада Ормуза грозит рецессией экономике Европы
27 июля 2026 / 12:30
Экономика
Цена нефти Brent впервые с 17 июля опускалась ниже $85
28 июля 2026 / 13:44
© Егор Алеев/ ТАСС
Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на бирже ICE в Лондоне опускалась ниже $85 за баррель впервые с 17 июля 2026 года.
По состоянию на 11:50 мск, стоимость нефти Brent снижалась на 4,14% и торговалась на уровне $84,7 за баррель.
К 11:55 мск цена Brent замедлила снижение до $85,28 за баррель (-3,49%). Вместе с тем стоимость фьючерса на нефть сорта WTI с поставкой в августе опускалась на 2,92% и находилась на отметке в $80,2 за баррель, свидетельствуют данные площадки.
Также по теме:
28.07.2026 11:59Российский рынок акций снижается на открытии торгов
28.07.2026 11:57Капитализация компании SpaceX сократилась на $1,2 трлн
27.07.2026 19:45Путин обозначил приоритеты бюджета на следующие три года
27.07.2026 14:30Цена нефти Brent впервые с 21 июля опустилась ниже $88
27.07.2026 11:59Российский рынок акций перешел к росту на открытии торгов
24.07.2026 18:31Банк России снизил ключевую ставку до 14% годовых
24.07.2026 11:59Российский рынок акций снижается на открытии торгов
23.07.2026 17:27Цена нефти Brent впервые с 22 мая поднялась выше $101
Актуально