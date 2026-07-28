Цена нефти Brent впервые с 17 июля опускалась ниже $85

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на бирже ICE в Лондоне опускалась ниже $85 за баррель впервые с 17 июля 2026 года.

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на бирже ICE в Лондоне опускалась ниже $85 за баррель впервые с 17 июля 2026 года.

По состоянию на 11:50 мск, стоимость нефти Brent снижалась на 4,14% и торговалась на уровне $84,7 за баррель.

К 11:55 мск цена Brent замедлила снижение до $85,28 за баррель (-3,49%). Вместе с тем стоимость фьючерса на нефть сорта WTI с поставкой в августе опускалась на 2,92% и находилась на отметке в $80,2 за баррель, свидетельствуют данные площадки.