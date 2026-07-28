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В МИД РФ назвали условие для восстановления контактов с Японией
В МИД РФ назвали условие для восстановления контактов с Японией В МИД РФ назвали условие для восстановления контактов с Японией

Россия готова восстановить сотрудничество с Японией, когда Токио откажется от недружественной линии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в интервью порталу "Развитие Арктики и Дальнего Востока".

Россия готова восстановить сотрудничество с Японией, когда Токио откажется от недружественной линии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в интервью порталу "Развитие Арктики и Дальнего Востока".

"Россия готова к восстановлению полноценных торгово-экономических связей, но только после отказа Токио от недружественной линии в отношении нашей страны, подкрепленного конкретными практическими шагами", - отметил он.

По словам дипломата, "несмотря на практически полную "заморозку" политического диалога с Японией, инвесторы из этой страны сохраняют присутствие в энергетических проектах на Дальнем Востоке, в частности в "Сахалин-1" и "Сахалин-2". "Продолжается взаимодействие в ряде отраслей, таких как рыбопромышленность, лесопереработка", - указал дипломат.

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Теги:
#мид рф
#япония
#связи
#условие
#восстановление
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