В МИД РФ назвали условие для восстановления контактов с Японией

Россия готова восстановить сотрудничество с Японией, когда Токио откажется от недружественной линии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в интервью порталу "Развитие Арктики и Дальнего Востока".

Россия готова восстановить сотрудничество с Японией, когда Токио откажется от недружественной линии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в интервью порталу "Развитие Арктики и Дальнего Востока".

"Россия готова к восстановлению полноценных торгово-экономических связей, но только после отказа Токио от недружественной линии в отношении нашей страны, подкрепленного конкретными практическими шагами", - отметил он.

По словам дипломата, "несмотря на практически полную "заморозку" политического диалога с Японией, инвесторы из этой страны сохраняют присутствие в энергетических проектах на Дальнем Востоке, в частности в "Сахалин-1" и "Сахалин-2". "Продолжается взаимодействие в ряде отраслей, таких как рыбопромышленность, лесопереработка", - указал дипломат.