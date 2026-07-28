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Мишустин отметил стратегическое значение железных дорог в России
Мишустин отметил стратегическое значение железных дорог в России Мишустин отметил стратегическое значение железных дорог в России

В России железнодорожный транспорт имеет стратегическое значение, а сегодня перед отраслью стоят масштабные задачи. На это обратил внимание премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта РФ (Росжелдор) Александром Сахаровым.

В России железнодорожный транспорт имеет стратегическое значение, а сегодня перед отраслью стоят масштабные задачи. На это обратил внимание премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта РФ (Росжелдор) Александром Сахаровым.

Глава правительства отметил, что Росжелдор "решает системные вопросы по повышению доступности для экономики и граждан стратегического для страны железнодорожного транспорта". Это, по его словам, "требует постоянных усилий по обновлению в соответствии с вызовами времени".

"Перед отраслью стоят серьезные, масштабные задачи, прежде всего, по развитию инфраструктуры - по наращиванию пропускной способности магистралей, по расширению маршрутной сети, по внедрению современных цифровых сервисов и решений", - подчеркнул премьер.

Кроме того, он указал на успешную реализацию проектов, в том числе в области приграничных перевозок с Белоруссией, а также прокладку высокоскоростных линий и расширение железнодорожного полигона на Дальнем Востоке.

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Теги:
#железные дороги
#стратегическое значение
#мишустин
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