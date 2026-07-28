Число миллионеров в Британии снизилось до минимума с кризиса 2008 года

Число миллионеров в Великобритании сократилось до рекордно низкого значения как минимум со времен мирового финансового кризиса в 2008 году. Об этом свидетельствуют результаты исследования Института Адама Смита.

Число миллионеров в Великобритании сократилось до рекордно низкого значения как минимум со времен мирового финансового кризиса в 2008 году. Об этом свидетельствуют результаты исследования Института Адама Смита.

Согласно данным "трекера миллионеров", разработанного институтом, в 2021 году на территории Соединенного Королевства проживало свыше 1 млн человек с состоянием более £1 млн, за пять прошедших лет этот показатель сократился до 422 тыс. человек, что соответствует уровню 2008 года.

Основными причинами являются высокие процентные ставки, отсутствие доверия к британской экономике, падение цен на реальные активы, высокий уровень налогов и другие факторы.

Исследователи обращают внимание, что отток состоятельного населения губителен для Великобритании, чья экономика росла преимущественно благодаря миллионерам, создававшим рабочие места для граждан.