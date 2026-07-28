Еще одним российским спортсменам вернули флаг и гимн

Международная федерация функционального многоборья (IFFF) отменила все ограничения в отношении российских спортсменов и предоставит им возможности выступать с флагом и гимном на турнирах под эгидой IFFF. Об этом со ссылкой на пресс-службу Федерации функционального многоборья России (ФФМР) сообщает ТАСС .

Международная федерация функционального многоборья (IFFF) отменила все ограничения в отношении российских спортсменов и предоставит им возможности выступать с флагом и гимном на турнирах под эгидой IFFF. Об этом со ссылкой на пресс-службу Федерации функционального многоборья России (ФФМР) сообщает ТАСС.

"Международная федерация функционального многоборья сняла все ограничения с россиян. IFFF объявила, что российским спортсменам будет разрешено вернуться на международную арену с флагом и гимном. Российские спортсмены смогут соревноваться в качестве представителей своей страны, а также вернуться к командным соревнованиям. IFFF рассчитывает, что сборная России примет участие в соревнованиях серии Masters и чемпионате мира в этом сезоне", - говорится в сообщении.

Ближайший международный старт серии Masters пройдет на Арубе с 22 по 25 октября, мировое первенство состоится с 11 по 13 декабря в Глазго, на нем смогут выступить до 15 российских спортсменов.

Функциональное многоборье - это вид спорта, который объединяет упражнения из разных дисциплин, направленных на развитие общей физической подготовки, силы, выносливости, координации и гибкости. В 2017 году этот вид спорта был официально признан в России. В июне 2026 года Федерация функционального многоборья вошла в состав Союза силовых видов спорта России.