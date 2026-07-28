Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
28 июля 2026 / 15:42
КОТИРОВКИ
USD
28/07
78.0172
EUR
28/07
88.7602
Новости часа
Мирошник заявил о гибели 57 россиян за неделю в результате атак ВСУ Еще одним российским спортсменам вернули флаг и гимн
Москва
28 июля 2026 / 15:42
Котировки
USD
28/07
currency
78.0172
0.0000
EUR
28/07
currency
88.7602
0.0000
Эксперт о заявлении президента Казахстана по Украине
Эксперт о заявлении президента Казахстана по Украине
27 июля 2026 / 13:58
Военный эксперт Кнутов: РФ работает над блокадой поставок оружия Украине
Военный эксперт Кнутов: РФ работает над блокадой поставок оружия Украине
27 июля 2026 / 12:40
Блокада Ормуза грозит рецессией экономике Европы
Блокада Ормуза грозит рецессией экономике Европы
27 июля 2026 / 12:30
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Спорт / Спортивный курьер / Олимпийское движение
Спорт
Еще одним российским спортсменам вернули флаг и гимн
Еще одним российским спортсменам вернули флаг и гимн Еще одним российским спортсменам вернули флаг и гимн

Международная федерация функционального многоборья (IFFF) отменила все ограничения в отношении российских спортсменов и предоставит им возможности выступать с флагом и гимном на турнирах под эгидой IFFF. Об этом со ссылкой на пресс-службу Федерации функционального многоборья России (ФФМР) сообщает ТАСС.

Международная федерация функционального многоборья (IFFF) отменила все ограничения в отношении российских спортсменов и предоставит им возможности выступать с флагом и гимном на турнирах под эгидой IFFF. Об этом со ссылкой на пресс-службу Федерации функционального многоборья России (ФФМР) сообщает ТАСС.

"Международная федерация функционального многоборья сняла все ограничения с россиян. IFFF объявила, что российским спортсменам будет разрешено вернуться на международную арену с флагом и гимном. Российские спортсмены смогут соревноваться в качестве представителей своей страны, а также вернуться к командным соревнованиям. IFFF рассчитывает, что сборная России примет участие в соревнованиях серии Masters и чемпионате мира в этом сезоне", - говорится в сообщении.

Ближайший международный старт серии Masters пройдет на Арубе с 22 по 25 октября, мировое первенство состоится с 11 по 13 декабря в Глазго, на нем смогут выступить до 15 российских спортсменов.

Функциональное многоборье - это вид спорта, который объединяет упражнения из разных дисциплин, направленных на развитие общей физической подготовки, силы, выносливости, координации и гибкости. В 2017 году этот вид спорта был официально признан в России. В июне 2026 года Федерация функционального многоборья вошла в состав Союза силовых видов спорта России.

  • new_top
Теги:
#гимн
#флаг
#возвращение
#россия
#атлеты
Также по теме:
27.07.2026 18:59
Саблист Граудынь принес сборной России первое золото ЧМ
24.07.2026 13:59
Дворкович воздержится от участия в выборах главы FIDE
21.07.2026 21:45
FIDE отменила все санкции в отношении шахматистов из Белоруссии
20.07.2026 20:59
Путин своим указом сделал 22 декабря Днем хоккея
20.07.2026 19:32
Трамп не хотел уходить с подиума после вручения кубка на ЧМ по футболу
20.07.2026 13:45
Милей поблагодарил сборную Аргентины после финала ЧМ
20.07.2026 13:15
Президент РФ поздравил шахматистов с профессиональным праздником
20.07.2026 12:27
Месси заплакал после поражения сборной Аргентины в финале ЧМ
20.07.2026 10:19
Сборная Испании во второй раз победила в ЧМ по футболу
17.07.2026 20:59
Европейский союз настольного тенниса отменил ограничения в отношении россиян
Эксперт о заявлении президента Казахстана по Украине
Эксперт о заявлении президента Казахстана по Украине
Военный эксперт Кнутов: РФ работает над блокадой поставок оружия Украине
Военный эксперт Кнутов: РФ работает над блокадой поставок оружия Украине
Блокада Ормуза грозит рецессией экономике Европы
Блокада Ормуза грозит рецессией экономике Европы
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
14:58
Мирошник заявил о гибели 57 россиян за неделю в результате атак ВСУ
14:45
Еще одним российским спортсменам вернули флаг и гимн
14:29
Число миллионеров в Британии снизилось до минимума с кризиса 2008 года
14:15
Мишустин отметил стратегическое значение железных дорог в России
13:57
В МИД РФ назвали условие для восстановления контактов с Японией
13:44
Цена нефти Brent впервые с 17 июля опускалась ниже $85
13:32
Епископ УПЦ Гедеон заявил, что в Киеве не будут отмечать день Крещения Руси
13:16
ВС РФ нанесли удар по балкеру с грузами ВСУ в Черном море и судну в порту Николаев
12:59
Президенты России и Азербайджана обсудили двустороннюю и международную повестку
12:46
В США лишь 33% респондентов поддерживают удары по Ирану
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО