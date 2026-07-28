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Мирошник заявил о гибели 57 россиян за неделю в результате атак ВСУ
Мирошник заявил о гибели 57 россиян за неделю в результате атак ВСУ Мирошник заявил о гибели 57 россиян за неделю в результате атак ВСУ

В субъектах РФ за прошедшую неделю жертвами ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали 57 мирных граждан, еще более 430 пострадали. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

В субъектах РФ за прошедшую неделю жертвами ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали 57 мирных граждан, еще более 430 пострадали. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 492 мирных жителя: получили ранения 435 человек, в том числе 14 несовершеннолетних, погибли 57 человек, включая 7 детей. Наибольшее число пострадавших гражданских лиц было зафиксировано в Белгородской области, ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областях", - сказал он, добавив, что 91% от общего числа пострадавших жителей РФ (447) получили увечья от налетов беспилотников Киева.

Мирошник уточнил, что всего Киев за неделю выпустил по территории РФ порядка 7,2 тыс. боеприпасов.

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#россияне
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#мирошник
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