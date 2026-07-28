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Патриарх Кирилл направил Путину поздравление с Днем Крещения Руси
Патриарх Кирилл направил Путину поздравление с Днем Крещения Руси Патриарх Кирилл направил Путину поздравление с Днем Крещения Руси

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил президенту России Владимиру Путину поздравление с тезоименитством и Днем Крещения Руси. Текст поздравления опубликован на сайте Московской патриархии.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил президенту России Владимиру Путину поздравление с тезоименитством и Днем Крещения Руси. Текст поздравления опубликован на сайте Московской патриархии.

"Сердечно поздравляю вас с тезоименитством, а также с отмечаемым ныне праздником - Днем Крещения Руси. Ваш небесный покровитель святой равноапостольный князь Владимир многие столетия назад совершил судьбоносный выбор - принял христианство. Проявив мудрость и мужество, политическую чуткость и волю, он на века определил уникальную модель развития Руси: православная вера стала определяющим фактором нравственного становления народа, основой нашей национальной культуры и традиций", - следует из текста послания.

Предстоятель отметил последовательное отстаивание главой государства суверенитета России, его попечение о социально-экономическом развитии страны, а также заботу о духовном благополучии россиян. Он указал на неизменное внимание Путина к служению Русской православной церкви, выразив надежду, что сложившееся церковно-государственное взаимодействие будет и впредь способствовать сбережению и сплочению народа.

"В этот праздничный день желаю вам крепости душевных и телесных сил, щедрой помощи Божией и благословенных успехов в дальнейших трудах на пользу Отечества", - добавил патриарх.

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Теги:
#патриарх кирилл
#день крещения руси
#путин
#поздравление
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