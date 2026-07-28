На южном японском острове Кюсю в районе префектуры Кумамото произошло землетрясение магнитудой 7,1. Соответствующее сообщение распространило национальное метеорологическое управление.
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Общество
В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1
28 июля 2026 / 15:32
© The Yomiuri Shimbun via Reuters Connect/ТАСС
На южном японском острове Кюсю в районе префектуры Кумамото произошло землетрясение магнитудой 7,1. Соответствующее сообщение распространило национальное метеорологическое управление.
После землетрясения была объявлена угроза цунами высотой 1 м для побережья заливов Ариакэ и Яцусиро.
Как заявила премьер-министр Японии Санаэ Такаити, землетрясение на острове Кюсю привело к пожарам, повреждению дорог и мостов, обрушению зданий и отключению электричества.
Телеканал NHK информировал о более чем 50 пострадавших. Вместе с тем, по его данным, люди могли оказаться под завалами торгового центра Aeon в городе Касима, где после землетрясения произошел взрыв.
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