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Общество
В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1
В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1 В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1

На южном японском острове Кюсю в районе префектуры Кумамото произошло землетрясение магнитудой 7,1. Соответствующее сообщение распространило национальное метеорологическое управление.

На южном японском острове Кюсю в районе префектуры Кумамото произошло землетрясение магнитудой 7,1. Соответствующее сообщение распространило национальное метеорологическое управление.

После землетрясения была объявлена угроза цунами высотой 1 м для побережья заливов Ариакэ и Яцусиро.

Как заявила премьер-министр Японии Санаэ Такаити, землетрясение на острове Кюсю привело к пожарам, повреждению дорог и мостов, обрушению зданий и отключению электричества.

Телеканал NHK информировал о более чем 50 пострадавших. Вместе с тем, по его данным, люди могли оказаться под завалами торгового центра Aeon в городе Касима, где после землетрясения произошел взрыв.

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Теги:
#япония
#землетрясение
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