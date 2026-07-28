В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1

На южном японском острове Кюсю в районе префектуры Кумамото произошло землетрясение магнитудой 7,1. Соответствующее сообщение распространило национальное метеорологическое управление.

После землетрясения была объявлена угроза цунами высотой 1 м для побережья заливов Ариакэ и Яцусиро.

Как заявила премьер-министр Японии Санаэ Такаити, землетрясение на острове Кюсю привело к пожарам, повреждению дорог и мостов, обрушению зданий и отключению электричества.

Телеканал NHK информировал о более чем 50 пострадавших. Вместе с тем, по его данным, люди могли оказаться под завалами торгового центра Aeon в городе Касима, где после землетрясения произошел взрыв.