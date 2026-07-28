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Российские ВС освободили населенный пункт Красный Кут в ДНР
Российские ВС освободили населенный пункт Красный Кут в ДНР Российские ВС освободили населенный пункт Красный Кут в ДНР

Российские войска за прошедшие сутки освободили населенный пункт Красный Кут в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские войска за прошедшие сутки освободили населенный пункт Красный Кут в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Отмечается, что освобождения населенного пункта удалось достичь благодаря решительным действиям подразделений группировки войск "Центр".

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Теги:
#днр
#освобождение
#вс рф
#красный кут
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