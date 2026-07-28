Российские войска за прошедшие сутки освободили населенный пункт Красный Кут в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
Российские ВС освободили населенный пункт Красный Кут в ДНР
28 июля 2026 / 15:45
© Александр Полегенько/ ТАСС
Российские войска за прошедшие сутки освободили населенный пункт Красный Кут в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Отмечается, что освобождения населенного пункта удалось достичь благодаря решительным действиям подразделений группировки войск "Центр".
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