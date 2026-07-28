Зеленский решил подсобить Трампу

Юрий Веселов, военный обозреватель

Вооруженный инцидент произошел 25 июля. Следовавшие по маршруту «каспийского транзита» иранские транспортные суда «PORT OLYA 2» и «BEGEY» 25 июля подверглись нападению ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВС Украины в Каспийском море. По сообщению иранского информагентства Tasnim, на кораблях возник пожар. Один матрос погиб и несколько ранено.

Уже вечером того же дня глава киевского режима откровенно признался в «очень убедительных результатах в результате дальних ударов в Каспийском море, направленных на суда, используемые для перевозки военных грузов с участием Ирана». Таким образом, Зеленский взял на себя ответственность за вооруженное нападение на Иран. Именно так была расценена украинская провокация иранским руководством.

Вполне естественно, на следующий день посол Украины был вызван в министерство иностранных дел Ирана, где ему была вручена нота протеста. «Глава киевского режима демонстрирует сохранение иррационального и враждебного отношения властей к Ирану», - заявили в МИДе Исламской Республики. Вину за провокацию иранское ведомство возложило лично на Зеленского.

Командование Корпуса Стражей исламской революции (КСИР) объявило, что даст жест жесткий ответ нападению. Иранский телеграмм-канал Middle East Spectator напоминает: «Вся территория Украины находится в зоне досягаемости баллистических ракет Ирана, включая сверхтяжелые «Хорремшехр-4. Хотя при этом было бы бесцельной растрачивание хороших ракет».

Да так оно и есть. На северо-западных базах страны размещено довольно большое количество оперативно-тактических ракет типов «Шехаб-3», «Эмад» и «Гадр-1» с дальностью стрельбы 1700-1950 км. То есть, доставать до Одессы, Харькова или Днепропетровска. Тяжелая «Хорремшехр-4» летит еще дальше. А еще есть твердотопливное ракетное изделие «Саджиль» с дальностью до 2500 км.

Иранский базовый беспилотный ударник «Шахед-136» имеет дальность полета до 2500 км, а его новая версия – около 4000 км. Такие БПЛА способны поражать цели на всей территории Украины, и даже соседних с ней Румынии, Болгарии, Греции и даже некоторых районов Польши.

Следует отметить, что иранское руководство до настоящего времени сдержанно относилось к недружественной политике Киева и самого Зеленского, поддержавшего агрессию США и Израиля. Иранцы в целом довольно спокойно отнеслись к командированию в арабские страны Персидского залива группы украинских военных специалистов для обучения местных военнослужащих управлению беспилотниками. Правда, КСИР накрыл их внезапными ударами в ОАЭ и Бахрейне, но это уже «другая сторона медали».

А вот о переквалифицировавшемся в бандеровца артисте можно сказать, что он решил прогнуться перед американским президентом накануне своей поездки в Вашингтон, заслужить прием в Белом доме, продемонстрировать личную верность своему сюзерену и выпросить у Трампа «еще чего-нибудь».

Как ответит Иран? Предполагать конкретно сложно. Посылать ракеты на Банковую – расточительно: это может с большим успехом сделать Россия. А вот натравить йеменских боеиков-хуситов на закрытие Аравийского моря для украинских и арендуемых Киевом транспортов – Ирану по силам.

Можно не сомневаться в том, что у Тегерана имеются и другие возможности, чтобы напомнить Киеву о себе.