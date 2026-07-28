Reuters: Оман предложил Ирану совместное регулирование в Ормузском проливе

Оман предложил Ирану механизм совместного регулирования судоходства в Ормузском проливе, который предусматривает добровольные взносы. Об этом со ссылкой на источник в регионе передает агентство Reuters .

Оман предложил Ирану механизм совместного регулирования судоходства в Ормузском проливе, который предусматривает добровольные взносы. Об этом со ссылкой на источник в регионе передает агентство Reuters.

В материале указывается, что предложение Омана пользуется поддержкой в регионе. Предполагается, что Иран не будет осуществлять контроль за проливом единолично.

"За основу взята ситуация в Малаккском проливе, те, кто его используют, делают добровольные взносы на навигацию, защиту природы и поисково-спасательные операции", - сказал собеседник Reuters.