Марина Харькова, журналист, Донецк

На днях польские СМИ обнародовали данные полиции, которые фиксируют резкое ухудшение отношения поляков к украинцам, которые жалуются на системные нападения, избиения, ненависть и словесные оскорбления. В Главном управлении Национальной полиции Польши сообщили, что в первой половине 2026 года украинцы подали заявлений о преступлениях, совершенных на почве ненависти к ним, на 30% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Сводка нападений на украинцев по любому поводу стала напоминать боевую – настолько часто поляки третируют приехавших к ним в страну украинцев. Например, 21 июля в польском Плоцке местный житель избил украинских беженцев за то, что те говорили на украинском языке. За это их вышвырнули из городского автобуса. По словам потерпевших, во время поездки они общались на украинском, после чего один из пассажиров начал высказывать в их адрес агрессивные замечания. Он заявил, что в Польше следует говорить на польском языке. Перепалка переросла в физическую агрессию со стороны поляков. Потерпевшие украинцы также жаловались, что во время инцидента местные граждане использовали нецензурную брань и требовали, чтобы они возвращались на Украину. Во Вроцлаве поляки жестоко избили украинца по той же причине. Польские СМИ регулярно сообщают о конфликтах на почве ненависти к украинцам. На днях в Польше зафиксировано очередное нападение на украинцев за то, что они, находясь в этой стране, используют украинский язык в личном общении.

В городе Легница женщина напала на украинских подростков в бассейне, сообщает издание o2.pl. В бассейне находились шесть девочек-подростков от 13 до 14 лет. По словам матери одной из них, они просто общались между собой на украинском языке, когда к ним подошла другая посетительница бассейна, которая была вместе с двумя своими детьми. Полька потребовала, чтобы украинцы разговаривали на польском, потому что они находятся в Польше. Когда ее обозвали, полька ударила одну из украинок в шею, а другую девушку по лицу. Также она ударила парня, пытавшегося вступиться за них, сломав ему нос. На вопрос пострадавших, почему женщина так себя ведет, она ответила лаконично: «Потому что вы их Украины».

Между тем, повод для нападений поляков – это не только язык, но и множество провокаций и даже попыток диверсий со стороны самих украинцев. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что украинские власти должны заставить своих граждан уважать польские законы и общественный порядок во время пребывания в стране. По словам Косиняка-Камыша, поводом для подобных заявлений становятся резонансные случаи нарушения закона или общественных норм, которые вызывают широкий общественный резонанс в Польше. На днях сообщалось о задержании 18-летнего украинца, который расписывал памятники, посвящённые героям Варшавского гетто и жертвам Волынской резни, а также на зданиях Польской академии наук и Академии изящных искусств во Вроцлаве. Также он размещал бандеровские флаги и наносил символику, связанную с Организацией украинских националистов (ОУН)* и Украинской повстанческой армией (УПА)*. Ему грозит пожизненное заключение. Также его обвиняют в диверсионной деятельности в пользу иностранной разведки - предъявлено 47 обвинений. По версии следователей, целью его поступков было спровоцировать беспорядки и спровоцировать польско-украинскую рознь. Кроме того, украинец готовил диверсию ко Дню польской армии в Варшаве и планировал запустить дрон над кортежем польского президента. Сделать это ему помешал арест.

16 июля из Польши вновь депортировали троих украинцев. Одного — за пропаганду нацизма. До этого из этой страны депортировали украинца, вызвавшего массовое возмущение выловом гигантского сома из варшавского озера, который был местной легендой. Также из Польши после дерзкой хулиганской выходки депортируют украинца, который вызвал сорвал работу варшавского метро, сообщило польское издание RMF24. По версии полиции, 38-летний украинец бросил свой рюкзак на пути поезда метро и скрылся. Его поступок привёл к эвакуации сотен людей на четырех станциях и длительной остановке движения на нескольких станциях метро. На место были направлены полицейские, пиротехники, спецслужбы и экстренные службы для осмотра багажа и территории. В ходе проверки содержимого рюкзака в нем не было обнаружено опасных предметов. Но все эти действия парализовали сообщение в центре Варшавы. Украинца задержали и приняли решение о его депортации с 10-летним запретом на въезд.

На днях в ходе матча квалификационного раунда Лиги Европы между футбольной командой киевского «Динамо» и греческого клуба ПАОК, который состоялся в польском Люблине, произошли столкновения по вине украинских болельщиков. Украинские фанаты утверждают, что поводом для конфликта стало размещение на трибуне с греческими и польскими болельщиками российского флага и звучавшие из этого сектора антиукраинские лозунги. После попытки украинских фанатов прорваться туда вмешалась полиция, которая применила слезоточивый газ для разгона украинцев.

По сути, сейчас в Польше украинцы оказались на месте русскоязычных сограждан, которых они в своей собственной стране травили, били и издевались за использование русского языка. И теперь к ним возвращается бумеранг в Польше. Отношения накалились настолько, что впервые после начала российской спецоперации на Украине большинство поляков высказались против приема украинских беженцев. Об этом говорят данные июльского исследования Центра общественного мнения. По опросу, 52% респондентов не поддерживают прием украинцев. В сравнении с 2022 годом показатели почти рухнули. Социологи отмечают, что после рекордной поддержки в 2022 году, достигающей 94%, отношение поляков к украинским беженцам резко ухудшилось. И антиукраинские настроения распространяются среди разных возрастов, хотя раньше они были характерны в молодежной среде.

Что касается объемов помощи, предоставляемой Польшей украинским беженцам, то более половины опрошенных (54%) считают поддержку чрезмерной. По сравнению с апрелем 2022 года количество недовольных этим поляков выросло на 36 процентов.

На этом фоне еще один опрос показал, что отношение поляков к Владимиру Зеленскому серьезно ухудшилось. По данным опроса Wirtualna Polska, отношение поляков к нему стало резко негативным. 75,8% респондентов дали ему негативную оценку: 41,9% - однозначно плохо, еще 33,9% - скорее плохо. Положительно Зеленского оценивают всего 16,9% опрошенных.

Рост антиукраинских настроений в Польше начался давно, но в последние месяцы его усилило решение Зеленского присвоить подразделению ВСУ звания «героев УПА»* и отзыв у Зеленского польского ордена Белого Орла – лишением этой награды президент Кароль Навроцкий думал образумить главу украинского режима и призвать его перестать топтаться на памяти жертв, замученных бандеровцами. Однако Зеленский пошел на обострение конфликта и презрительно отослал орден обычной посылкой. После этого в Польше произошел взрывной рост украинофобии и увеличились нападения на украинцев, в том числе, за использование ими украинского языка в общественных местах.

Напомним, что Польша на протяжении долгих лет требует от Украины признать массовые убийства польского населения на Волыни и в Восточной Галиции в 1943–1945 годах и вину в этом возложить на украинских националистов. Волынская трагедия официально квалифицирована польским парламентом как геноцид, и поляки очень болезненно относятся к игнорированию Украиной этих фактов. В числе других разногласий – торговые споры вокруг импорта украинской сельскохозпродукции.

В результате поляки начали выступать резко против и украинской евроинтеграции. Если посмотреть на официальную страницу Европарламента в одной из западных соцсетей, то там можно найти множество злых и гневных комментариев и отзывов поляков на информацию об Украине и ее будущем месте в ЕС. Одна из последних, где «парламент приветствует прогресс Украины в реформах, связанных с процессом подачи заявки на членство в ЕС, на фоне продолжающейся войны» собрала более 2 тысяч комментариев европейцев из разных стран — Польши, Словакии, Италии, Болгарии, Ирландии, Британии, Нидерландов, Чехии, Германии, Венгрии и других. Но Польша стала первой среди самых нетерпимых к Украине стран. Типичные комментарии поляков такие: «Бандерат в Европе? Никогда», «Смерть Украине», «К чёрту нацистскую Украину, ей не место в ЕС». «К сожалению, в ЕС у нас нет кокаина», — с издевкой отметил один из поляков, намекая на зависимость Владимира Зеленского.

«Один коррупционный скандал за другим, страна, которая не голосовала два года (речь о давно истекших полномочиях Зеленского), военный и государственный аппарат в руках самопровозглашённых нацистов, это недопустимо», «Если бы граждан ЕС спросили о принятии Украины в состав ЕС, большинство ответило бы отрицательно», — комментируют европейцы. И среди тысяч комментариев найти позитивный для Украины было тяжело.

Ясно, что с такой тенденцией портить все отношения с соседями, яростными врагами Украины скоро будут не только поляки и венгры, но и остальные европейские страны, чье население сильно устало от претензий украинского режима на вседозволенность и высокомерие.

* - Экстремистские террористические организации, запрещенные в РФ.