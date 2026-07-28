Политолог Светов: Трамп – на грани принятия решения о наземной операции в Иране

Наземная операция в Иране становится все более вероятной. В пользу этого говорит и тот факт, что президент США вдруг заявил, что в такой операции будут задействованы силы других стран – союзников Соединенных Штатов.

Наземная операция в Иране становится все более вероятной. В пользу этого говорит и тот факт, что президент США вдруг заявил, что в такой операции будут задействованы силы других стран – союзников Соединенных Штатов.

По большому счет от приказа на начало наземной операции в Иране Трампа останавливает только одно – неизбежная гибель множества американских солдат. Это никак не сослужит ему хорошую службу в свете предстоящих осенью выборов в США.

С другой стороны, к выборам Трампу нужно отчитаться о каких-то своих успехах. Он уже разобрался со многими внутренними проблемами, но иранская кампания Соединенных Штатов пока точно не выглядит в глазах американских избирателей успешной. Весьма вероятно, что Трамп захочет поставить в этом вопросе какую-то победоносную точку.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» политолог и журналист Юрий Светов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/da6f0e3e2327cce5d4a29c6c55c462fb/