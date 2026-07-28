Орешкин считает рискованным хранение резервов в валютах стран G7

Накапливать международные резервы и активы в валютах стран G7 очень рискованно. Соответствующую точку зрения изложил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, выступая на всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".

Накапливать международные резервы и активы в валютах стран G7 очень рискованно. Соответствующую точку зрения изложил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, выступая на всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".

"Активное использование санкций неизменно приводит к активному росту недоверия к тому, кто эти санкции применяет. Хорошо видно, как глобально центральные банки в ситуации 2022 года резко увеличили покупки золота. Это один из симптомов ухода от использования западной финансовой системы. Все поняли, что накапливать резервы и активы в валютах стран "большой семерки" очень рискованно", - указал Орешкин, которого цитирует пресс-служба Росмолодежи.

Он отметил, что мир становится многополярным, образуются новые центры силы, а прежние постепенно утрачивают свое влияние. Россия входит в число четырех крупных центров суверенитета, акцентировал Орешкин.

Несмотря на попытки государств Запада изолировать Россию с помощью санкций, достичь этой цели не получилось, заключил он.