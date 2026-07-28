AP: ВС США уведомили Трампа об истощении запасов боеприпасов

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн напрямую уведомил американского президента Дональда Трампа о том, что нынешнее состояние запасов ракет ограничивает возможности Вашингтона для дальнейшей эскалации в отношении Ирана. Об этом со ссылкой на источники передает агентство Associated Press (AP).

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн напрямую уведомил американского президента Дональда Трампа о том, что нынешнее состояние запасов ракет ограничивает возможности Вашингтона для дальнейшей эскалации в отношении Ирана. Об этом со ссылкой на источники передает агентство Associated Press (AP).

По данным агентства, информация о нехватке боеприпасов была передана главе Белого дома вместе с различными сценариями дальнейшего ведения боевых действий против Тегерана.

Некоторое время назад Трамп опроверг сообщения о том, что недостаток боеприпасов, в том числе ракет ПВО, стал одной из причин отказа от возобновления полномасштабных боевых действий против исламской республики.

Ранее в минувшую субботу газета The New York Times информировала о том, что президент США отложил эскалацию боевых действий против Ирана из-за опасений, связанных с запасами ракет. Перед этим Кейн указал властям страны, что командование может возобновить масштабные боевые действия против исламской республики, но в таком случае могут быстро истощиться запасы ракет-перехватчиков.