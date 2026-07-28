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Почему Вашингтон и Париж сцепились в ООН? Мнение
Почему Вашингтон и Париж сцепились в ООН? Мнение Почему Вашингтон и Париж сцепились в ООН? Мнение

Дипломаты постоянного представительства США при ООН покинули в понедельник зал Совета Безопасности всемирной организации на время выступления Франции в знак протеста против заявления на прошлой неделе французских дипломатов в отношении Вашингтона, передает корреспондент ТАСС.

Дипломаты постоянного представительства США при ООН покинули в понедельник зал Совета Безопасности всемирной организации на время выступления Франции в знак протеста против заявления на прошлой неделе французских дипломатов в отношении Вашингтона, передает корреспондент ТАСС.

Во время выступления Франции на заседании места представителей США за столом Совбеза пустовали. После этого американские дипломаты вернулись в зал заседаний.

"Хотел бы отметить, что тут есть один член Совета, который изображает праведный гнев и пытается читать нотации остальным по любой теме <...> будь то [украинский] конфликт, который мы обсуждаем сегодня, или такие не связанные с миром и безопасностью темы как права человека. Именно поэтому мы вышли на время выступления Франции", - пояснил в своем выступлении позднее зампостпреда США при ООН Дэн Негреа.

Поводом для демарша стала публикация в X французского постпредства при ООН в Женеве, которая касалась продления полномочий верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка. На голосовании в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке Соединенные Штаты вместе с Россией выступили против того, чтобы оставлять Тюрка на своем посту еще на четыре года, Франция же поддержала продление срока полномочий верховного комиссара. После голосования французские дипломаты заявили, что "США когда-то были маяком в вопросе прав человека, но теперь это не так".

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров полагает, что «официальный Париж недоволен некоторыми решениями США, в том числе и по вопросу Палестины, и тем, что творится на иранском направлении. Франция между тем считает себя пионером в области защиты прав человека, ссылаясь на историческую подоплеку этого вопроса. Поэтому возник спор - раньше весь Запад считал, что США - это светоч демократии и прав человека, а сейчас французы заявили, что США не являются гегемоном в гуманитарных вопросах. Это игра Парижа в самостоятельность, желание показать, что именно Франция задает тон в этих вопросах.  Но это не системные противоречия в отношениях двух стран».

П мнению эксперта, в целом  «США довольно презрительно относятся к ООН. Считают, что именно они организовали ООН, и не случайно здание этой организации расположено на территории США. После однополярного мира, который существовал в 1990-х годах, ООН превратилась в полностью зависящую от Запада организацию. Это скомпромитировало роль ООН в глазах мировой общественности, в том числе и в России».          

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Теги:
#оон
#франция
#сша
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