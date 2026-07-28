Сборную Франции по футболу возглавил Зинедин Зидан

Сборную Франции по футболу возглавил чемпион мира в качестве игрока и трехкратный победитель Лиги чемпионов как главный тренер Зинедин Зидан. Об этом сообщил президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло при общении с журналистами.

Сборную Франции по футболу возглавил чемпион мира в качестве игрока и трехкратный победитель Лиги чемпионов как главный тренер Зинедин Зидан. Об этом сообщил президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло при общении с журналистами.

Соглашение рассчитано до окончания мирового первенства 2030 года. 54-летний Зидан сменил Дидье Дешама, руководившего командой на протяжении 14 лет.

Последним местом работы Зидана был испанский "Реал", который он возглавлял с 2019 по 2021 год, а также с 2016-го по 2018-й. Под его руководством мадридцы три раза выиграли Лигу чемпионов, по два раза - чемпионат и Суперкубок Испании.

В период игровой карьеры Зидан выступал за французские "Канн", "Бордо", итальянский "Ювентус" и "Реал". В составе сборной Франции он провел 108 матчей, забил 31 гол и отдал 29 голевых передач, стал победителем (1998) и серебряным призером (2006) ЧМ, а также чемпионом Европы (2000).