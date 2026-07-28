Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
28 июля 2026 / 18:46
КОТИРОВКИ
USD
28/07
78.0172
EUR
28/07
88.7602
Новости часа
Япония взялась за иноагентов AFP: в Мьянме ввели смертную казнь для причастных к онлайн-мошенничеству
Москва
28 июля 2026 / 18:46
Котировки
USD
28/07
currency
78.0172
0.0000
EUR
28/07
currency
88.7602
0.0000
Япония взялась за иноагентов
Япония взялась за иноагентов
28 июля 2026 / 18:43
Почему Вашингтон и Париж сцепились в ООН? Мнение
Почему Вашингтон и Париж сцепились в ООН? Мнение
28 июля 2026 / 17:00
Эксперт о заявлении президента Казахстана по Украине
Эксперт о заявлении президента Казахстана по Украине
27 июля 2026 / 13:58
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Спорт / Спортивный курьер / Многополярный мир
Спорт
Сборную Франции по футболу возглавил Зинедин Зидан
Сборную Франции по футболу возглавил Зинедин Зидан Сборную Франции по футболу возглавил Зинедин Зидан

Сборную Франции по футболу возглавил чемпион мира в качестве игрока и трехкратный победитель Лиги чемпионов как главный тренер Зинедин Зидан. Об этом сообщил президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло при общении с журналистами.

Сборную Франции по футболу возглавил чемпион мира в качестве игрока и трехкратный победитель Лиги чемпионов как главный тренер Зинедин Зидан. Об этом сообщил президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло при общении с журналистами.

Соглашение рассчитано до окончания мирового первенства 2030 года. 54-летний Зидан сменил Дидье Дешама, руководившего командой на протяжении 14 лет. 

Последним местом работы Зидана был испанский "Реал", который он возглавлял с 2019 по 2021 год, а также с 2016-го по 2018-й. Под его руководством мадридцы три раза выиграли Лигу чемпионов, по два раза - чемпионат и Суперкубок Испании.

В период игровой карьеры Зидан выступал за французские "Канн", "Бордо", итальянский "Ювентус" и "Реал". В составе сборной Франции он провел 108 матчей, забил 31 гол и отдал 29 голевых передач, стал победителем (1998) и серебряным призером (2006) ЧМ, а также чемпионом Европы (2000).

  • new_top
Теги:
#футбол
#франция
#сборная
#зинедин зидан
Также по теме:
28.07.2026 14:45
Еще одним российским спортсменам вернули флаг и гимн
27.07.2026 18:59
Саблист Граудынь принес сборной России первое золото ЧМ
24.07.2026 13:59
Дворкович воздержится от участия в выборах главы FIDE
21.07.2026 21:45
FIDE отменила все санкции в отношении шахматистов из Белоруссии
20.07.2026 20:59
Путин своим указом сделал 22 декабря Днем хоккея
20.07.2026 19:32
Трамп не хотел уходить с подиума после вручения кубка на ЧМ по футболу
20.07.2026 13:45
Милей поблагодарил сборную Аргентины после финала ЧМ
20.07.2026 13:15
Президент РФ поздравил шахматистов с профессиональным праздником
20.07.2026 12:27
Месси заплакал после поражения сборной Аргентины в финале ЧМ
20.07.2026 10:19
Сборная Испании во второй раз победила в ЧМ по футболу
Япония взялась за иноагентов
Япония взялась за иноагентов
Почему Вашингтон и Париж сцепились в ООН? Мнение
Почему Вашингтон и Париж сцепились в ООН? Мнение
Эксперт о заявлении президента Казахстана по Украине
Эксперт о заявлении президента Казахстана по Украине
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
18:29
AFP: в Мьянме ввели смертную казнь для причастных к онлайн-мошенничеству
18:15
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 842 дрона ВСУ
17:59
В Италии назвали сумму ежегодных расходов Рима на членство в НАТО
17:44
Уганда заявила о завершении вспышки Эболы
17:30
The Times of India: в Индии число долларовых миллиардеров выросло до 576
17:13
Президент назначил посла РФ в Анголе и Сан-Томе и Принсипи
16:58
Володин: православие стало одной из основ суверенитета России
16:45
Сборную Франции по футболу возглавил Зинедин Зидан
16:28
AP: ВС США уведомили Трампа об истощении запасов боеприпасов
16:14
Орешкин считает рискованным хранение резервов в валютах стран G7
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО