Володин: православие стало одной из основ суверенитета России

Православие - это одна из основ национальной идентичности и суверенитета России. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем поздравлении с Днем Крещения Руси.

Православие - это одна из основ национальной идентичности и суверенитета России. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем поздравлении с Днем Крещения Руси.

"Православие, принятое более тысячи лет назад, стало одной из основ нашей национальной идентичности и суверенитета. Источником формирования духовно-нравственных, семейных ценностей, которые передаются из поколения в поколение", - приводятся его слова на сайте Госдумы.

Володин также отметил, что Русская православная церковь вносит существенный вклад в консолидацию общества, укрепление межконфессионального диалога, защиту исторической памяти.