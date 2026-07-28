Православие - это одна из основ национальной идентичности и суверенитета России. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем поздравлении с Днем Крещения Руси.
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Общество
Володин: православие стало одной из основ суверенитета России
28 июля 2026 / 16:58
© Марат Абулхатин/ ТАСС
Православие - это одна из основ национальной идентичности и суверенитета России. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем поздравлении с Днем Крещения Руси.
"Православие, принятое более тысячи лет назад, стало одной из основ нашей национальной идентичности и суверенитета. Источником формирования духовно-нравственных, семейных ценностей, которые передаются из поколения в поколение", - приводятся его слова на сайте Госдумы.
Володин также отметил, что Русская православная церковь вносит существенный вклад в консолидацию общества, укрепление межконфессионального диалога, защиту исторической памяти.
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