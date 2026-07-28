Президент РФ Владимир Путин назначил Александра Брянцева послом РФ в Анголе и Сан-Томе и Принсипи по совместительству. Соответствующие указы опубликованы.
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Политика
Президент назначил посла РФ в Анголе и Сан-Томе и Принсипи
28 июля 2026 / 17:13
© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Президент РФ Владимир Путин назначил Александра Брянцева послом РФ в Анголе и Сан-Томе и Принсипи по совместительству. Соответствующие указы опубликованы.
"Назначить Брянцева Александра Евгеньевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Ангола", - следует из текста документа.
Другим указом главы государства Брянцев назначен российским послом в Сан-Томе и Принсипи по совместительству.
Ранее пост посла в Анголе и по совместительству в Сан-Томе и Принсипи занимал Владимир Тараров. Он был освобожден от обязанностей в августе 2025 года. С этого момента Брянцев занимал должность временного поверенного РФ в Анголе и по совместительству в Сан-Томе и Принсипи, следует из данных МИД РФ.
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