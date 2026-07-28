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Политика
Президент назначил посла РФ в Анголе и Сан-Томе и Принсипи
Президент назначил посла РФ в Анголе и Сан-Томе и Принсипи Президент назначил посла РФ в Анголе и Сан-Томе и Принсипи

Президент РФ Владимир Путин назначил Александра Брянцева послом РФ в Анголе и Сан-Томе и Принсипи по совместительству. Соответствующие указы опубликованы.

Президент РФ Владимир Путин назначил Александра Брянцева послом РФ в Анголе и Сан-Томе и Принсипи по совместительству. Соответствующие указы опубликованы.

"Назначить Брянцева Александра Евгеньевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Ангола", - следует из текста документа.

Другим указом главы государства Брянцев назначен российским послом в Сан-Томе и Принсипи по совместительству.

Ранее пост посла в Анголе и по совместительству в Сан-Томе и Принсипи занимал Владимир Тараров. Он был освобожден от обязанностей в августе 2025 года. С этого момента Брянцев занимал должность временного поверенного РФ в Анголе и по совместительству в Сан-Томе и Принсипи, следует из данных МИД РФ.

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Теги:
#рф
#сан-томе
#принсипи
#путин
#ангола
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