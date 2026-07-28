Пойдет ли Пашинян на референдум по вступлению в ЕС?

По инициативе армянской стороны 27 июля состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

Владимир Путин подтвердил приверженность принятому на саммите Евразэс в Астане 29 мая 2026 года Совместному заявлению лидеров Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России относительно действий Республики Армения, направленных на вступление в Европейский союз. В частности, была акцентирована необходимость проведения в Армении в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе Евразэс. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Как сообщила пресс-служба правительства республики, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обменялись мнениями о проблемах, возникших в двусторонних экономических отношениях.

"Состоялся телефонный разговор премьер-министра Никола Пашиняна с президентом РФ Владимиром Путиным. Собеседники обменялись мнениями о повестке отношений Армения - Россия, в частности о проблемах, возникших в двусторонних экономических отношениях. Премьер-министр Пашинян подчеркнул, что ограничения на экспорт товаров армянского происхождения на рынок РФ противоречат договорно-правовой базе Армения - Россия и правилам Евразийского экономического союза, и попросил принять меры в направлении урегулирования этих проблем", - говорится в сообщении.

Ранее российская сторона ограничила ввоз в страну целой линейки армянской продукции - от минеральной воды и алкогольных напитков до овощей, фруктов и молочной продукции - из-за выявленных нарушений.

Согласно пресс-службе армянского правительства, в контексте заявления лидеров стран ЕАЭС от 29 мая касательно проведения в Армении референдума о вступлении в Евросоюз Пашинян указал, что это станет возможным только после того, как республика подаст официальную заявку на прием в сообщество.

"В то же время премьер-министр Пашинян подчеркнул готовность правительства Республики Армения решать вышеупомянутые вопросы путем открытого, основанного на партнерстве и дружбе диалога", - говорится в сообщении армянского правительства.

Как заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным не называл точных сроков проведения в стране референдума по вступлению в Евросоюз.

"Нет, точных сроков названо не было", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, сообщал ли Пашинян, в какие сроки может пройти референдум. "Но тем не менее [в разговоре] была подчеркнута необходимость скорейшего проведения такого референдума. Это очень важно", - подчеркнул Песков.

Брюссель сознает неизбежность глубокого экономического кризиса в Армении, если Ереван окажется вне Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

По поступающей в службу внешней разведки информации, обнуление доходов от участия в евразийской интеграции не позволит за счет членов ЕАЭС обеспечить устойчивость "гребущих" в сторону ЕС властей Армении, отметили в пресс-бюро. Европа "манит" к себе Армению, но помочь при этом не может, указали в сообщении.

Как отметили в СВР, в структурах Европы признают, что нарастающие экономические проблемы в ЕС, обусловленные "маниакальным стремлением евробюрократов поддерживать" конфликт на Украине и антироссийской санкционной политикой, не дадут Брюсселю возможности компенсировать Еревану миллиардные издержки. Многие европейские страны уже сигнализировали руководству ЕС о неготовности открывать рынки для товаров из Армении в ущерб национальным производителям, добавили в российской внешней разведке.

Вместе с тем "брюссельские бюрократы продолжат убеждать Ереван в своей безоговорочной поддержке". "Пробуксовку с оказанием конкретной помощи есовцы намерены объяснять тем, что присоединение к ЕС будет полностью зависеть от Еревана и его "достижений" на пути евроинтеграции. В частности, от правительства Никола Пашиняна уже сейчас требуют сокращения присутствия российского бизнеса в стратегических отраслях, разрыва гуманитарных связей с РФ и подавления выступающих против этого внутренних оппонентов", - добавили в пресс-бюро.

Кавказовед Андрей Арешев отмечает, что «влияние введенных недавно российских ограничений на импорт армянских товаров в Россию серьезно. И оно спровоцировало достаточно серьезный ущерб для производителей различного вида пищевой продукции Армении и стало поводом для спонтанных протестов, которые негативно бьют по не без того, неважному рейтингу Пашиняна и его партии «Гражданского договора». Это побуждает Пашиняна звонить в Кремль».

Эксперт также указал, что «Пашинян не исключил, если верить его пресс-службе, референдум по данной проблеме, в то время как раньше он отрицал целесообразность подобного рода мероприятии. Все будет зависеть от влияния негативных факторов, которые будут определять подобного рода референдум».