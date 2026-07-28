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Экономика
The Times of India: в Индии число долларовых миллиардеров выросло до 576
The Times of India: в Индии число долларовых миллиардеров выросло до 576 The Times of India: в Индии число долларовых миллиардеров выросло до 576

В Индии число долларовых миллиардеров за последние пять лет выросло более чем в четыре раза и достигло 576 по сравнению с 142 ранее. Об этом со ссылкой на правительственные данные пишет издание The Times of India.

В Индии число долларовых миллиардеров за последние пять лет выросло более чем в четыре раза и достигло 576 по сравнению с 142 ранее. Об этом со ссылкой на правительственные данные пишет издание The Times of India.

Согласно налоговым декларациям граждан за завершившийся в марте 2025-2026 финансовый год, 576 индийцев задекларировали свой доход в $1 млрд и более. Количество долларовых миллиардеров за пять лет росло в южноазиатской республике наивысшими темпами. Число состоятельных граждан Индии с инвестиционными активами свыше $30 млн выросло с 12,1 тыс. в 2021 году до 19,8 тыс. в 2026-м. Доля Индии в списке сверхбогатых жителей мира выросла с 2,2% до 2,8%.

Число высокооплачиваемых работников в Индии заметно увеличилось после спада в 2024 году. Рынок труда восстановился до уровня, превышающего допандемийный, что привело к снижению безработицы. Правительственные меры ориентированы на сокращение неравенства и содействие инклюзивному экономическому росту.

По информации СМИ, на сегодняшний день более 15% сверхбогатых жителей Индии моложе 30 лет, возраст 20% граждан с высокими и сверхвысокими доходами не достигает 40 лет.

Индия занимает шестое место на планете по числу людей со сверхвысокими доходами, по этому показателю республика третья в Азии после Китая и Японии. В стране сегодня официально зарегистрировано 108 семейных бизнес-предприятий с капиталом более $1 млрд, что сделало Индию третьей страной в мире по этому показателю.

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Теги:
#индия
#миллиардеры
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