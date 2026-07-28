Уганда заявила о завершении вспышки Эболы

В Уганде объявили о завершении вспышки Эболы, выявленной в стране в мае. Об этом сказано в заявлении Минздрава республики, размещенном в соцсети X.

В Уганде объявили о завершении вспышки Эболы, выявленной в стране в мае. Об этом сказано в заявлении Минздрава республики, размещенном в соцсети X.

"Уганда официально свободна от Эболы", - заявил министр здравоохранения Крис Барьомунси. Он отметил, что решение принято после завершения 42-дневного периода наблюдения, который отсчитывался с 16 июня, когда был выписан последний заболевший внутри страны пациент.

Всего в Уганде зарегистрировали 20 случаев инфицирования, 15 из них были завезены из соседней Демократической Республики Конго (ДРК). Еще пять человек заразились в Уганде. Два пациента, оба граждане ДРК, скончались, 18 выздоровели.