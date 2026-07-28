В Италии назвали сумму ежегодных расходов Рима на членство в НАТО

Италия тратит €450 млн в год, что соответствует 8,53% всех расходов Североатлантического альянса. Об этом заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто, выступая на совместном заседании комиссий по иностранных делам и обороне обеих палат парламента по итогам саммита НАТО, прошедшего в начале месяца.

Италия тратит €450 млн в год, что соответствует 8,53% всех расходов Североатлантического альянса. Об этом заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто, выступая на совместном заседании комиссий по иностранных делам и обороне обеих палат парламента по итогам саммита НАТО, прошедшего в начале месяца.

"Расходы на НАТО составляют €5,5 млрд в год, на Италию приходится 8,53% этих расходов, что равнозначно €450 млн", - отметил он.

Крозетто обратил внимание, что наибольшую сумму, равнозначную 16,4%, тратят Соединенные Штаты. За ними идет Германия с 14,7%, Франция с 13% и Великобритания, покрывающая порядка 10%.

Некоторое время назад Италия смогла достичь установленного более десятилетия назад порога расходов на оборону в 2% от ВВП. На предпоследнем саммите НАТО страны обязались довести военные расходы до 5%, при этом из них 3,5% должно тратиться на вооружения, а 1,5% - на инфраструктурные проекты.