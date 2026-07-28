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Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 842 дрона ВСУ
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 842 дрона ВСУ Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 842 дрона ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 842 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 842 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 17 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 842 беспилотника самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 191 280 беспилотников, 667 зенитных ракетных комплексов, 30 339 танков и других боевых бронемашин, 1766 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 933 орудия полевой артиллерии и минометов, 67 675 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Теги:
#беспилотники
#всу
#пво
#россия
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